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В Ла-Манше спасли более 40 мигрантов, которые потерпели крушение

В Ла-Манше спасли более 40 мигрантов, которые потерпели крушение Британским спасателям удалось спасти 43 нелегальных мигранта, пытавшихся пересечь пролив Ла-Манш, но потерпевших крушение, три человека погибли.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 15:45
В Ла-Манше спасли более 40 мигрантов, которые потерпели крушение

Британским спасателям удалось спасти 43 нелегальных мигранта, пытавшихся пересечь пролив Ла-Манш, но потерпевших крушение, три человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в среду Sky News.

"Источник в правительстве сообщил о спасении 43 человек, их доставили на территорию Великобритании. Сотрудник спасательной команды подтвердил, что как минимум трое скончались", - передает Sky News.

Не исключается, что количество жертв может возрасти. Спасательная операция продолжается.

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