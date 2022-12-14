В Ла-Манше спасли более 40 мигрантов, которые потерпели крушение

Британским спасателям удалось спасти 43 нелегальных мигранта, пытавшихся пересечь пролив Ла-Манш, но потерпевших крушение, три человека погибли.

Британским спасателям удалось спасти 43 нелегальных мигранта, пытавшихся пересечь пролив Ла-Манш, но потерпевших крушение, три человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в среду Sky News.

"Источник в правительстве сообщил о спасении 43 человек, их доставили на территорию Великобритании. Сотрудник спасательной команды подтвердил, что как минимум трое скончались", - передает Sky News.

Не исключается, что количество жертв может возрасти. Спасательная операция продолжается.