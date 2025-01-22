В Казахстане началось строительство трех новых аэропортов

В трех курортных зонах Казахстана началось строительство аэропортов.

В трех курортных зонах Казахстана началось строительство новых аэропортов.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта республики.

"По поручению главы государства для развития внутреннего туризма и пассажирских авиаперевозок в 2025 году в стране приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли. Реализация данных проектов даст импульс развитию экономики этих регионов, а также поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов", — говорится в информации.

По данным министерства, в 2024 году, в рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта, были введены в эксплуатацию три новых пассажирских терминала в международных аэропортах в городах Алматы, Шымкент и Кызылорда. Пропускная способность нового терминала международного аэропорта г. Алматы увеличена с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год, аэропорта Шымкент — с 800 тыс. до 6 млн пассажиров в год, аэропорта "Коркыт Ата" в г. Кызылорда — с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год.

Кроме того, в специальной экономической зоне "Хоргос – Восточные Ворота" казахстанско-германской компанией "SKYHANSA" реализуется проект строительства пассажирского терминала мощностью до 500 чел/час, топливного хранилища емкостью до 550 тыс. тонн/год, грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 тыс. тонн/год, авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, а также развития туристических и торгово-развлекательных услуг для населения.

Парк самолетов отечественных компаний ежегодно пополняется на 10-15 самолетов. На начало 2025 года количество воздушных судов составляет 102 самолета.