В Казахстане горит полигон твердых бытовых отходов

В Казахстане в городе Атырау на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.

Как передает Report, об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (ДЧС).

На место происшествия задействованы 65 сотрудников экстренных служб и 35 единиц техники.

В ДЧС сообщили, что в настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются. Ситуация находится под контролем, информация о пострадавших не поступала.