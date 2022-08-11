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В Карсе соберутся представители ряда министерств Турции и Армении

В Карсе соберутся представители ряда министерств Турции и Армении Встреча представителей министерств иностранных дел, торговли и транспорта Турции и Армении в рамках процесса нормализации двусторонних отношений может состояться в сентябре в Карсе.
В регионе
11 августа 2022 г. 17:51
В Карсе соберутся представители ряда министерств Турции и Армении

Встреча представителей министерств иностранных дел, торговли и транспорта Турции и Армении в рамках процесса нормализации двусторонних отношений может состояться в сентябре в Карсе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Ulusal со ссылкой на дипломатические источники.

По ее итогам начнется проработка технических вопросов, по которым будут достигнуты договоренности.

Источник сообщил, что представители Турции уже провели инспекцию в приграничных с Арменией районах. Выяснилось, что необходимо провести ремонт соединяющего две страны моста Алиджан в провинции Игдыр и ведущей к нему трассы.

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Версия на английском языке Representatives of several Turkish and Armenian ministries may meet in Kars
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Ermənistanın bir sıra nazirliklərinin nümayəndələri Qarsda görüşə bilər

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