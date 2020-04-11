В Кабуле 20 сотрудников президентского дворца заболели COVID-19

Результаты анализов на коронавирус у 20 сотрудников президентского дворца в Кабуле оказались положительными.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал TOLOnews.

В документах, попавшим в распоряжение телеканала, отмечается, что всего специалисты исследователи 517 тестов. Как сообщили телеканалу источники, после обнаружения случаев заражения COVID-19 медики из министерства здравоохранения страны также взяли анализы у других сотрудников президентского дворца и чиновников.

Не сообщается, взяты ли анализы на коронавирус у президента страны Ашрафа Гани.

По последним данным, в Афганистане выявлено 555 случаев коронавирусной инфекции, 15 человек скончались.