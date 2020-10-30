В результате сильного землетрясения в Измире разрушено здание

В результате сильного землетрясения в районе Байраклы турецкого Измира разрушено одно здание.
Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, начаты поисково-спасательные работы.
16:21
Землетрясение силой 6,6 баллов произошло на побережье Сеферихисарского района Измира в Турции.
Как передает Report, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны.
По данным ведомства, очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км.
Землетрясение произошло в 15:54 по бакинскому времени.
Пока не сообщается о последствиях природного явления.