В результате сильного землетрясения в Измире разрушено здание

Землетрясение силой 6,6 баллов произошло на побережье Сеферихисарского района Измира в Турции.

В результате сильного землетрясения в районе Байраклы турецкого Измира разрушено одно здание.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, начаты поисково-спасательные работы.

16:21

Землетрясение силой 6,6 баллов произошло на побережье Сеферихисарского района Измира в Турции.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны.

По данным ведомства, очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км.

Землетрясение произошло в 15:54 по бакинскому времени.

Пока не сообщается о последствиях природного явления.