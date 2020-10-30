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В результате сильного землетрясения в Измире разрушено здание

В результате сильного землетрясения в Измире разрушено здание Землетрясение силой 6,6 баллов произошло на побережье Сеферихисарского района Измира в Турции.
В регионе
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30 октября 2020 г. 16:35
В результате сильного землетрясения в Измире разрушено здание
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В результате сильного землетрясения в районе Байраклы турецкого Измира разрушено одно здание.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, начаты поисково-спасательные работы.

16:21

Землетрясение силой 6,6 баллов произошло на побережье Сеферихисарского района Измира в Турции.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны.

По данным ведомства, очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км.

Землетрясение произошло в 15:54 по бакинскому времени.

Пока не сообщается о последствиях природного явления.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİzmirdə güclü zəlzələ olub, azı bir bina çöküb

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