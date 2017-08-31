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    В Измире произошел взрыв - ВИДЕО

    Инцидент произошел в районе Буджа на пути следования тюремного автобуса

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на пути следования тюремного автобуса в турецком Измире, сообщает Report со ссылкой на издание Hurriyet.

    Инцидент произошел в районе Буджа, взрывчатка находилась в мусорном контейнере, мимо которого проезжал автобус.

    По информации Haber Turk, восемь человек получили ранения в результате взрыва. 

    Силы безопасности и сотрудники скорой помощи работают на месте происшествия. Полиция оцепила район взрыва, начаты оперативно-следственные мероприятия.

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