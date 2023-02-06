В Ивановской области РФ в ДТП погибли три человека

Три человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе Иваново - Фурманов в Ивановской области.

Три человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе Иваново - Фурманов в Ивановской области.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В результате ДТП пострадали пять человек, из них три человека - погибли", - сказали в пресс-службе, добавив, что детей в числе участников ДТП не было.

По предварительным данным МЧС по региону, информация о столкновении двух автомобилей на трассе Иваново - Фурманов в районе населенного пункта Иванцево поступила спасателям вечером в воскресенье.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, водитель автомобиля Kia Ceed выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Porsche Cayenne. Все погибшие находились в машине Kia Ceed.

К деблокированию пострадавших привлекались областные спасатели, обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.