В Ивановской области РФ в ДТП погибли три человека

Три человека погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе Иваново - Фурманов в Ивановской области.
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"В результате ДТП пострадали пять человек, из них три человека - погибли", - сказали в пресс-службе, добавив, что детей в числе участников ДТП не было.
По предварительным данным МЧС по региону, информация о столкновении двух автомобилей на трассе Иваново - Фурманов в районе населенного пункта Иванцево поступила спасателям вечером в воскресенье.
Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, водитель автомобиля Kia Ceed выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Porsche Cayenne. Все погибшие находились в машине Kia Ceed.
К деблокированию пострадавших привлекались областные спасатели, обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.