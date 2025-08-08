В Иркутской области автобус с 17 пассажирами укатился в Байкал

В Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с пассажирами укатился со склона в озеро Байкал.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"По предварительным данным сегодня днем микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону в озеро Байкал. В момент случившегося в салоне находились люди. Они получили травмы", - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. В микроавтобусе находились 17 пассажиров. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Причины аварии выясняются.