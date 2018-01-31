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    В Иране женщины проводят одиночные протесты против ношения хиджабов - ВИДЕО

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/  В Иране развивается движение одиночных протестов против ношения хиджабов, cообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    29 января сразу несколько женщин с непокрытыми головами взобрались на трансформаторные будки на улицах Тегерана, размахивая намотанными на палку платками наподобие флага.

    Первая такая акция произошла еще в декабре - активисткой, решившийся на такой шаг, стала 31-летняя Вида Мовахед, мать полуторагодовалой девочки. 27 декабря женщина взобралась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб в Тегеране, размахивая платком словно флагом. Ее фотографии и видео широко разошлись в социальных сетях.

    По сообщениям правозащитников, женщина была задержана полицией, освобождена и затем арестована повторно. Как рассказала известная в Иране правозащитница и адвокат Насрин Сотоудех, молодую женщину освободили только  28 января.

    Сразу после этого, 29 января акцию Виды Мовахед повторили еще несколько женщин. Их фотографии с хэштегом #MyStealthyFreedom (моя невидимая свобода) стали одним из трендов в соцсетях.

    Обязательное ношение платка в публичных местах предписывается законами Ирана - нарушительницам грозит арест.

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