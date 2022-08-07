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В Иране женщинам запретили сниматься в рекламе

В Иране женщинам запретили сниматься в рекламе В Иране запретили женщинам сниматься в рекламе после скандального ролика с мороженым.
В регионе
7 августа 2022 г. 04:43
В Иране женщинам запретили сниматься в рекламе

В Иране запретили женщинам сниматься в рекламе после скандального ролика с мороженым.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, возмущение среди радикальных лидеров Ирана вызвал ролик, в котором женщина в распущенном красном платке откусывала мороженое Magnum. Иранские священнослужители также были возмущены видеозаписью и потребовали подать в суд на производителя мороженого Domino, заявив, что реклама "противоречит общественным приличиям" и "оскорбляет женские ценности".

Отметим, что после исламской революции 1979 года ношение хиджаба в Иране стало обязательным.

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Версия на азербайджанском языке İranda qadınların reklam çarxlarına çəkilişi qadağan olunub

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