В Иране женщинам запретили сниматься в рекламе

В Иране запретили женщинам сниматься в рекламе после скандального ролика с мороженым.

В Иране запретили женщинам сниматься в рекламе после скандального ролика с мороженым.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, возмущение среди радикальных лидеров Ирана вызвал ролик, в котором женщина в распущенном красном платке откусывала мороженое Magnum. Иранские священнослужители также были возмущены видеозаписью и потребовали подать в суд на производителя мороженого Domino, заявив, что реклама "противоречит общественным приличиям" и "оскорбляет женские ценности".

Отметим, что после исламской революции 1979 года ношение хиджаба в Иране стало обязательным.