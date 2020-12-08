В Иране заявили о задержании лиц, связанных с убийством ученого

Несколько лиц, связанных с убийством физика-ядерщика и замглавы минобороны Ирана Мохсена Фахризаде, задержаны.

Несколько лиц, связанных с убийством физика-ядерщика и замглавы минобороны Ирана Мохсена Фахризаде, задержаны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Alam , об этом сообщил помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия", - сказал Абдоллахиан.

Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября. Он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны Ирана и занимал должность замглавы военного ведомства.