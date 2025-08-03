В Иране заявили о сохранении угрозы нападения со стороны Израиля

Угрозы нападения Израиля на Иран по-прежнему остаются, в связи с чем конфликт нельзя считать полностью завершенным.

Угрозы нападения Израиля на Иран по-прежнему остаются, в связи с чем конфликт нельзя считать полностью завершенным.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил главнокомандующий армией исламской республики генерал-лейтенант Амир Хатами.

"Даже вероятность нападения в 1% мы должны воспринимать как 100-процентную угрозу. Нельзя недооценивать врага и думать, что все угрозы в прошлом", - сказал он.

По словам Хатами, ракетные силы и силы иранской беспилотной авиации по-прежнему находятся в состоянии готовности и будут использованы в случае возникновения новых угроз.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности нанести повторные удары по иранским ядерным объектам, если он посчитает, что Тегеран стремится восстановить свой потенциал. Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи обещал, что Иран даст решительный ответ в случае повторения агрессии.