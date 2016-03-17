​В Иране заблокирован международный сайт "Яндекса"

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Иран заблокировал интернет-портал "Яндекса". Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к правительству России.

Пресс-атташе посольства России в Иране Максим Суслов подтвердил, что yandex.com заблокирован. "Иранская сторона считает, что там находится информация, не отвечающая их ценностям. Хотя yandex.ru работает",— сказал он. По словам Суслова, большинство сайтов, в том числе российских, не отвечают исламским ценностям. "Есть специальная служба, которая занимается просмотром сайтов, она принимает решения о блокировке того или иного ресурса",— сказал дипломат. По его словам, сейчас в Иране заблокированы Facebook, Twitter, "ВКонтакте".

Вопрос блокировки "Яндекса" "со стороны иранских компетентных госорганов" поднимался главой Минкомсвязи РФ Николаем Никифоровым в октябре 2015 года во время встречи с министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваези, рассказал собеседник издания, близкий к правительству.

По данным газеты, российские интернет-компании заинтересованы в том, чтобы тема ограничения доступа к их сайтам в Иране снова была поднята на высоком уровне. "Мы уже написали письма в посольство Ирана и иранское надзорное ведомство по телекоммуникации и связи. Кроме того, рассчитываем, что проблема будет поднята во время визита в Иран первого вице-премьера Игоря Шувалова",— рассказал изданию источник, близкий к одной из компаний.