В Иране за сутки скончались 119 пациентов с коронавирусом

Иран выявил порядка 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 119 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она уточнила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 573 тысячи новых случая заражения коронавирусом, скончались 119 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 207 525, жертв – 9 742. При этом на данный момент выздоровели не менее 166 427 человек.