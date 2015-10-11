​В Иране вынесли приговор журналисту Washington Post за шпионаж

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Иранский суд вынес приговор по делу корреспондента американской газеты The Washington Post Джейсона Резаяна.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране генеральный прокурор ИРИ Голям Хосейн Мохсени Эджеи.

"По делу Джейсона Резаяна вынесено судебное решение. И в течение 20 дней с этого момента можно будет опротестовать приговор, - приводит слова Эджеи информационный телеканал ИРИНН. - Если протест по делу не будет удовлетворен, то приговор вступит в силу".

Генеральный прокурор не сообщил о сроках заключения, к которым приговорен журналист.

В то же время Эджеи сообщил: "Джейсон Резаян обвинен в шпионаже за попытку выяснить, насколько Иран продвинулся в области выполнения своей ядерной программы, а также за попытку сбора информации об обходе Ираном санкций, введенных против него западными странами. По словам Эджеи, незаконную шпионскую деятельность Резаян вел с 2012 года под прикрытием журналистской аккредитации, когда он впервые приехал в Иран и занялся поиском людей и компаний, которые могли предоставить ему такую информацию. Собранные сведения, которые журналист передавал американцам, привели к тому, что большое количество представителей иранских деловых кругов и бизнесменов стран Запада оказались в санкционном списке США", - приводит слова генерального прокурора телеканал ИРИНН.