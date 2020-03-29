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В Иране выявили почти три тысячи новых случаев заражения коронавирусом

​В Иране выявили три тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявлен 2 901 новый случай заражения коронавирусом, 123 человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Минздрав страны.

До сегодняшнего дня диагноз COVID-19 подтвержден у более чем 35 тысяч иранцев. 2 517 умерли от этой болезни.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире. 

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