В Иране с начала протестов погибли 462 человека

В Иране с начала протестов погибли 462 человека.

В Иране с начала протестов погибли 462 человека.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 64 человека были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 206 граждан. Личность и место содержания под стражей 3 492 из них неизвестны. При этом 583 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 143 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших 157 городов страны, погибли боле 60 представителей силовых структур.