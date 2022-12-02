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В Иране с начала протестов погибли 462 человека

В Иране с начала протестов погибли 462 человека В Иране с начала протестов погибли 462 человека.
В регионе
2 декабря 2022 г. 03:48
В Иране с начала протестов погибли 462 человека

В Иране с начала протестов погибли 462 человека.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 64 человека были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 206 граждан. Личность и место содержания под стражей 3 492 из них неизвестны. При этом 583 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 143 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших 157 городов страны, погибли боле 60 представителей силовых структур.

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Версия на азербайджанском языке İranda etirazlarda ölənlərin sayı 462-yə yüksəlib

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