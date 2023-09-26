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В Иране приговорили к смертной казни четверых обвиняемых по делу о производстве алкоголя

В Иране приговорили к смертной казни четверых обвиняемых по делу о производстве алкоголя Суд Ирана приговорил четверых обвиняемых по делу о производстве контрафактного алкоголя к смертной казни.
В регионе
26 сентября 2023 г. 13:25
В Иране приговорили к смертной казни четверых обвиняемых по делу о производстве алкоголя

Суд Ирана приговорил четверых обвиняемых по делу о производстве контрафактного алкоголя к смертной казни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель судебной власти исламской республики.

"По делу об изготовлении и распространении алкогольных напитков в провинции Альборз <...> четверо обвиняемых были приговорены к смертной казни", - приводит его заявление агентство Fars.

В июне 17 граждан Ирана погибли, еще 191 человек ослеп в результате массового отравления контрафактным алкоголем. Обвиняемые покупали спирт у неких поставщиков медицинских товаров и продавали его после смешивания с другими компонентами.

В Иране, в соответствии с исламскими нормами, действует сухой закон, который запрещает как производство, так и потребление алкогольных напитков. Граждане страны могут легально приобрести только технический и медицинский спирт.

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