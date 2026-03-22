    В Иране ответили на ультиматум Трампа по открытию Ормузского пролива

    • 22 марта, 2026
    • 05:47
    В Иране ответили на ультиматум Трампа по открытию Ормузского пролива

    Вооруженные силы Ирана заявили о готовности нанести ответные удары по объектам энергетической и информационной инфраструктуры Соединенных Штатов в ближневосточном регионе в случае, если Вашингтон решится на атаку электростанций исламской республики.

    Как передает Report со ссылкой на Государственную телерадиокомпанию Ирана (IRIB), об этом говорится в заявлении Генштаба иранских ВС.

    "Заявляем ещё раз: в случае нападения противника на объекты энергетической инфраструктуры Ирана мы нанесем удары по всем энергетическим и информационным объектам, а также по технологическим центрам и опреснительным установкам, которые принадлежат Соединенным Штатам на территории Ближнего Востока", - подчеркнули представители военного командования.

    Предупреждение прозвучало на фоне угроз американского президента Дональда Трампа уничтожить некоторые электростанции Ирана, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства через 48 часов.

    Официальный представитель "Хатам аль-Анбия" - центрального командования вооруженных сил Ирана - 11 марта сообщил, что Тегеран не допустит транспортировку через Ормузский пролив каких-либо топливных грузов, связанных с США и их союзниками. Через этот стратегически важный водный путь осуществляется порядка одной пятой всего мирового нефтяного экспорта. 15 марта иранская сторона предупредила, что готова задействовать все доступные средства, в том числе контроль над судоходством в Ормузском проливе, для того чтобы принудить противника к отступлению.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    İran Trampın Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı ultimatumuna cavab verib
    05:47

    В Иране ответили на ультиматум Трампа по открытию Ормузского пролива

    В регионе
    05:14

    Военный вертолет Катара упал в море из-за технической неисправности

    Другие страны
    04:56

    На Кубе произошел третий за месяц тотальный блэкаут

    Другие страны
    04:37

    Число пострадавших при атаке на израильский Арад возросло до 88 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:11

    Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

    Другие страны
    03:40

    Иранское телевидение сообщило о бомбардировках военных объектов в Йезде

    В регионе
    03:05

    Часть Киева осталась без света и водоснабжения

    Другие страны
    02:36

    Трамп намерен привлечь службу иммиграционного контроля к охране аэропортов

    Другие страны
    02:21

    Милей: Аргентина готова обеспечить энергобезопасность Европы

    Другие страны
