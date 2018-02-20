В Иране обнаружены останки тел погибших в авиакатастрофе

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Поисково-спасательные службы Ирана обнаружили первые останки тел погибших в результате авиакатастрофы с пассажирским самолетом ATR-72, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Отряды спасателей и военных добрались до места крушения самолета и обнаружили останки тел нескольких погибших. С воздуха поисково-спасательным службам активно помогают вертолеты", - говорится в сообщении иранского отделении Красного Полумесяца.

К настоящему моменту уже обнаружено не менее 30 тел жертв катастрофы, 15 из них поддаются идентификации.

Напомним, что самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, 18 февраля пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полета. Самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена.

На борту самолета находились 66 человек: 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они погибли.