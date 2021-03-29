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В Иране обезвредили террористов, напавших на сотрудников сил безопасности

В Иране обезвредили террористов, напавших на сотрудников сил безопасности Силы безопасности Ирана обезвредили двух террористов, совершивших вооруженное нападение на военный объект на юго-западе страны.
В регионе
29 марта 2021 г. 07:04
В Иране обезвредили террористов, напавших на сотрудников сил безопасности

Силы безопасности Ирана обезвредили двух террористов, совершивших вооруженное нападение на военный объект на юго-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции.

Инцидент произошел в провинции Хузестан. Злоумышленники обстреляли сотрудников сил безопасности и намеревались проникнуть внутрь военного объекта. Оба террориста были ранены, позже один из них умер во время транспортировки в больницу. У нападавших изъяты автоматы и боеприпасы.

По информации агентства, обезвреженные радикалы связаны с запрещенной на территории Ирана сепаратистской организацией "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза".

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