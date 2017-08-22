В Иране не планируют совместных с Турцией операций против РПК

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Корпус стражей Исламской революции (КСИР) не намеревается проводить какие-либо военные операции совместно с Турцией против членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба КСИР во вторник.

"Мы не проводим операции за рубежом, однако мы будем противостоять любому человеку или группировке, которые будут стремиться иметь влияние на территории Ирана… Мы будем противодействовать любой попытке совершения теракта внутри страны", - говорится в заявлении пресс-службы.

В КСИР подчеркнули, что не планируют масштабных военных операций за границей.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что обсудил с главой генштаба иранских ВС Мохаммадом Бакери вопрос возможного проведения совместной операции против членов запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".