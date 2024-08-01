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В Иране начали траурную церемонию прощания с погибшим главой политбюро ХАМАС

В Иране начали траурную церемонию прощания с погибшим главой политбюро ХАМАС Траурная церемония прощания с погибшим главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией проходит в столице Ирана.
В регионе
1 августа 2024 г. 10:39
В Иране начали траурную церемонию прощания с погибшим главой политбюро ХАМАС

Траурная церемония прощания с погибшим главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией проходит в столице Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию из Тегеранского университета, где организована церемония, ведет телеканал IRIB.

Первым с речью перед началом церемонии выступил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, во время которой он напомнил присутствующим об операции "Правдивое обещание" (массированный удар иранскими ракетами и беспилотниками по территории Израиля 13 апреля). Он заверил, что и сейчас "долг Ирана - отреагировать в нужное время в нужном месте".

Основная часть церемонии прощания началась с чтения молитвы верховным лидером исламской республики Али Хаменеи над телом Хании.

По случаю гибели Хании в Тегеране также ожидаются масштабные шествия. В связи с этим ограничения дорожного движения были введены в иранской столице еще в 04:00 по местному времени.

Отметим, что Иран объявил трехдневный траур по убитому в Тегеране Хании.

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Версия на английском языке Iran begins mourning ceremony for slain Hamas political bureau chief
Версия на азербайджанском языке İranda Haniyənin dəfn mərasimi keçirilir

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