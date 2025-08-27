В Иране ликвидировали 13 боевиков, причастных к убийству полицейских в Ираншахре

Иранские силы безопасности ликвидировали 13 боевиков в ходе рейда на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили государственные СМИ Ирана.

Согласно информации, боевики были членами группировки, подозреваемой в недавнем нападении на полицию в районе поста Даман в Ираншахре, в результате которого погибли 5 сотрудников правоохранительных органов.

“На данный момент в провинции Систан и Белуджистан убито 13 террористов и несколько других арестованы”, - говорится в заявлении Корпуса стражей.

По информации Tasnim, в ходе операции были изъяты оружие и боеприпасы, похищенные у погибших полицейских в Дамане.