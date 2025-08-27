О нас

В Иране ликвидировали 13 боевиков, причастных к убийству полицейских в Ираншахре

В Иране ликвидировали 13 боевиков, причастных к убийству полицейских в Ираншахре В Иране ликвидировали 13 боевиков, причастных к убийству полицейских в Ираншахре
В регионе
27 августа 2025 г. 11:37
В Иране ликвидировали 13 боевиков, причастных к убийству полицейских в Ираншахре

Иранские силы безопасности ликвидировали 13 боевиков в ходе рейда на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили государственные СМИ Ирана.

Согласно информации, боевики были членами группировки, подозреваемой в недавнем нападении на полицию в районе поста Даман в Ираншахре, в результате которого погибли 5 сотрудников правоохранительных органов.

“На данный момент в провинции Систан и Белуджистан убито 13 террористов и несколько других арестованы”, - говорится в заявлении Корпуса стражей.

По информации Tasnim, в ходе операции были изъяты оружие и боеприпасы, похищенные у погибших полицейских в Дамане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranda 13 terrorçu öldürülüb

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi