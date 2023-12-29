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В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с "Моссадом"

В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с "Моссадом" В Иране казнили четырех человек, которые, как утверждают местные власти, были связаны с израильской разведывательной службой "Моссад".
В регионе
29 декабря 2023 г. 10:46
В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с Моссадом

В Иране казнили четырех человек, которые, как утверждают местные власти, были связаны с израильской разведывательной службой "Моссад".

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Мизан".

Всего по делу о сотрудничестве с израильскими структурами были арестованы 10 человек.

Согласно данным, Вафа Хенаре, Арам Омари, Рахман Пархазо и Насим Намази за денежное вознаграждение поджигали дома и автомобили сотрудников иранских правоохранительных органов. Утверждается, что таким образом осужденные намеревались подорвать безопасность страны.

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Версия на английском языке Iran says it executes four 'saboteurs' linked to Israel's Mossad

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