В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с "Моссадом"

В Иране казнили четырех человек, которые, как утверждают местные власти, были связаны с израильской разведывательной службой "Моссад".

В Иране казнили четырех человек, которые, как утверждают местные власти, были связаны с израильской разведывательной службой "Моссад".

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Мизан".

Всего по делу о сотрудничестве с израильскими структурами были арестованы 10 человек.

Согласно данным, Вафа Хенаре, Арам Омари, Рахман Пархазо и Насим Намази за денежное вознаграждение поджигали дома и автомобили сотрудников иранских правоохранительных органов. Утверждается, что таким образом осужденные намеревались подорвать безопасность страны.