В Иране горит завод по производству клея в провинции Альборз
В регионе
- 25 апреля, 2026
- 16:34
Пожар произошел на заводе по производству клея в иранской провинции Альборз.
Как передает Report, об этом сообщают иранские медиа со ссылкой на местные власти.
По словам губернатора Чахарбага, на месте работают пожарные подразделения из Чахарбага и близлежащих городов, а также спасательные службы.
Ведутся работы по тушению пожара.
Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших не приводится.
