В Иране горит завод по производству клея в провинции Альборз

Пожар произошел на заводе по производству клея в иранской провинции Альборз.

Как передает Report, об этом сообщают иранские медиа со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора Чахарбага, на месте работают пожарные подразделения из Чахарбага и близлежащих городов, а также спасательные службы.

Ведутся работы по тушению пожара.

Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших не приводится.