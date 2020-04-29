В Иране число жертв коронавируса достигло почти 6 тысяч

Число погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Иране почти достигло 6 тысяч, за последние сутки от коронавируса в Иране умерли 80 человек, в результате чего общее число жертв COVID-19 в стране достигло 5 957.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

"За прошедшие сутки выявлено 1 073 новых случая заражения COVID-19, с учётом этих данных всего заразившихся 93 657. Выздоровел 73 791 человек", — цитирует его РИА Новости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.