В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 68 тысяч

За прошедшие сутки в Иране выявлено 1 972 новых случая заражения коронавирусом. С учетом этих данных всего зафиксировано 68 192 случая

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные, которые озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

По его словам, из этого числа скончавшихся – 4 232 человека (рост за сутки на 122), выздоровели при этом 35 465 человек, что составляет более половины из всех случаев заражения коронавирусом.

Статистика говорит о росте числа зараженных после более чем 10-дневного спада.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.