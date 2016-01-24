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    ​В Иране арестовано около 100 человек по делу о нападении на посольство Саудовской Аравии

    Часть арестованных выпущена на свободу

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Власти Ирана арестовали около 100 человек в рамках расследования нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране в ночь на 3 января.

    Как передает Report, об этом в воскресенье, 24 января, сообщил генеральный прокурор Ирана Хоссейн Мохсени-Эджеи.

    Прокурор добавил, что некоторые из арестованных были позднее опущены на свободу.

    Напомним, 3 января министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил о разрыве дипломатических отношений Королевства с Ираном. Дипломатическую миссию Исламской Республики обязали покинуть территорию Саудовской Аравии в течение 48 часов.

    Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились после казни 2 января шиитского проповедника и активиста шейха Нимра ан-Нимра, которого власти Саудовской Аравии обвинили в терроризме. В тот же день сотни протестующих атаковали посольство Королевства в Тегеране.

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