В Ираке уволены более 100 тысяч военных, оставивших позиции в боях с ИГИЛ

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Иракские власти аннулировали контракты с более 100 тыс. военнослужащих, которые оставили поле боя во время сражений с формированиями террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает Report, об этом, как передал телеканал Al Arabia, сообщил министр обороны Ирака Халед аль- Обейди.

"Контракты со 106 тыс. иракских военнослужащих, которые покинули свои позиции при наступлении боевиков ИГИЛ, аннулированы министерством обороны страны", - указал аль-Обейди.

Он отметил, что главным образом это коснулось военных, которые состояли в рядах иракской армии в первые месяцы 2014 года.

В настоящее время иракская армия восстановила контроль над 60% районов, до недавнего времени занимаемых ИГ. Теперь главная цель правительственных войск - освобождение Мосула, который боевики считают своей столицей в Ираке.