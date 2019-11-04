 Наверх

В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана - ВИДЕО

В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана

Десятки участники акций протестов в Ираке напали на расположенное в городе Кербела консульство Ирана, сообщает Report со ссылкой на Aljazeera.

По словам очевидцев, протестующие сняли со здания иранский флаг и заменили его на иракский.

Правоохранители были вынуждены открыть огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих, бросавших камни и поджигавших припаркованные возле здания дипломатического учреждения автомобили.

Напомним, в Ираке с начала октября продолжаются антиправительственные выступления

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!