О нас

В Индии не менее 11 человек погибли в результате взрыва на подпольном заводе пиротехники

В Индии не менее 11 человек погибли в результате взрыва на подпольном заводе пиротехники По меньшей мере 11 человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате взрыва, который произошел на подпольном заводе по производству пиротехники в центральной части Индии в населенном пункте Байрагарх (штат Мадхья-Прадеш).
В регионе
6 февраля 2024 г. 14:12
В Индии не менее 11 человек погибли в результате взрыва на подпольном заводе пиротехники

По меньшей мере 11 человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате взрыва, который произошел на подпольном заводе по производству пиротехники в центральной части Индии в населенном пункте Байрагарх (штат Мадхья-Прадеш).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам местные власти и спасатели.

"В этом инциденте шесть человек погибли и более 50 получили ранения", - приводит слова главы правительства штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядава агентство ANI. "На место было отправлено более 50 машин скорой помощи", - добавил он. По его словам, на месте также работают 400 полицейских, пожарные и спасатели пытаются погасить пожар и оказать первую помощь пострадавшим.

По данным газеты Hindustan Times, число жертв уже достигло 11 человек. Пострадали более 60.

В результате взрыва также были разрушены 60 расположенных поблизости домов. Из-за продолжающихся взрывов на заводе власти эвакуировали еще более 100 домов. Кроме того, из-за взрыва загорелось значительное количество двухколесных транспортных средств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Death toll rises to 11 in Indian factory blast
Версия на азербайджанском языке Hindistanda qanunsuz zavodda partlayış olub, 11 nəfər ölüb, 50 nəfər yaralanıb

Самое важное

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
5 февраля 2024 г. 16:50
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
5 февраля 2024 г. 13:04
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
3 февраля 2024 г. 15:33
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
ФотоВ Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
3 февраля 2024 г. 11:44
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
1 февраля 2024 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi