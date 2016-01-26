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    ​В ходе спецоперации в Дагестане уничтожены несколько боевиков

    Точное число убитых и их личности будут известны после разбора завалов дома в селе Анди

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Силовики уничтожили нескольких боевиков в дагестанском селе Анди, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Бой шёл в населённом пункте Ботлихского района республики. Дом, в котором засели преступники, был сильно разрушен. Точное число убитых и их личности будут известны после разбора завалов", — сообщил источник в силовых структурах республики.

    С утра понедельника, 25 января в селении действовал режим контртеррористической операции.

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