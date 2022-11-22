В ходе протестов в Иране были арестованы 40 иностранных граждан

В Иране были арестованы 40 иностранных граждан за участие в протестах, которые начались после гибели Махсы Амини.

В Иране были арестованы 40 иностранных граждан за участие в протестах, которые начались после гибели Махсы Амини.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель судебной власти Ирана Масуд Сетаеши в ходе пресс-конференции.

"На данный момент 40 иностранных граждан были арестованы за участие в протестах", - сказал он, не раскрыв их национальности.

Между тем, как сообщает IRNA, обвинительные акты предъявлены в общей сложности 221 участнику беспорядков в провинции Зенджан, расположенной на северо-западе Ирана.

Руководитель главного управления министерства юстиции Зенджана Исмаил Садеги-Ниараки сообщил о том, что до настоящего момента 145 лиц из них признаны виновными.

"Предпринимаются усилия для того, чтобы остальные дела были рассмотрены и по ним были приняты решения в кратчайшие сроки".

Отметим, что в Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих.