​В Гюмри задержали фигуранта дела о беспорядках у посольства России

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Гюмри в рамках уголовного дела, возбужденного по факту беспорядков у здания генконсульства России, 4 февраля полиция задержала 22-летнего Мнацакана Алексяняня.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство" и "применение насилия против представителя власти".

Как сообщает Asparez.am, его перевели в СИЗО в Ахуряне. Молодого человека за прошедшие дни несколько раз допрашивали по делу о беспорядках.