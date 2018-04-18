В Гюмри произошли столкновения между полицией и протестующими

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Столкновения между полицией и митингующими против избрания премьером экс-президента Армении Сержа Саргсяна произошли в городе Гюмри, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Протестующие попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия.

Акции также прошли у здания администрации Ширакской области, а также у одного из средне-профессиональных учебных заведений.

Протестующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к митингу. После небольшой стычки с полицией двери учебного заведения были открыты.

Отметим, что в городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ.