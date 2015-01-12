Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Гюмри полиция переведена на усиленный режим работы. Как сообщает Report со ссылкой на Новости Армении, по словам начальника полиции Гюмри Владимира Гаспаряна, с целью расследования произошедшего создана оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело по факту убийства одной семьи в Гюмри.

По предварительным сообщениям, в совершении данного преступления подозревается военнослужащий 102 части российских войск в Гюмри.

Начальник военной базы Андрей Рузинский побывал на месте происшествия.