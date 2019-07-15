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В Грузии задержан сотрудник МВД

В Грузии задержан сотрудник МВД

В связи с событиями 20-21 июня в Тблиси задержан сотрудник министерства внутренних дел Грузии. 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили на брифинге в Генпрокуратуре Грузии. 

Следствием было установлено, что задержанный во время акции перед зданием грузинского парламента злоупотребил должностными полномочиями в отношении различных лиц. За допущенные административные нарушения сотрудник полиции применил в отношении задержанного участника акции физическую силу. 

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.  

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