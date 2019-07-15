В Грузии задержан сотрудник МВД

В связи с событиями 20-21 июня в Тблиси задержан сотрудник министерства внутренних дел Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили на брифинге в Генпрокуратуре Грузии.

Следствием было установлено, что задержанный во время акции перед зданием грузинского парламента злоупотребил должностными полномочиями в отношении различных лиц. За допущенные административные нарушения сотрудник полиции применил в отношении задержанного участника акции физическую силу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.