В Грузии задержан экс-замминистра здравоохранения
В регионе
- 27 января, 2026
- 12:28
Задержан экс-замминистра здравоохранения Грузии Илиа Гудушаури.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил его адвокат Димитри Мчедишвили.
По его словам, обвинение пока не предъявлено.
В Минздраве Гудушаури курировал финансово-экономическое направление в 2022-2024 годах.
