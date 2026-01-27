Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Грузии задержан экс-замминистра здравоохранения

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 12:28
    В Грузии задержан экс-замминистра здравоохранения

    Задержан экс-замминистра здравоохранения Грузии Илиа Гудушаури.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил его адвокат Димитри Мчедишвили.

    По его словам, обвинение пока не предъявлено.

    В Минздраве Гудушаури курировал финансово-экономическое направление в 2022-2024 годах.

    Gürcüstanın sabiq səhiyyə nazirinin müavini həbs edilib

