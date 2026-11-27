В Грузии задержаны 59 иностранцев, незаконно проживающих на территории страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, среди задержанных – граждане Ливана, Туркменистана, Пакистана, Йемена, Беларуси, Узбекистана, России, Камеруна, Индии, Иордании, Азербайджана, Китая и Турции.

Задержанные нарушили требования Закона Грузии "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и будут депортированы.