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В Грузии возросло число зараженных

В Грузии возросло число зараженных

В Грузии количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 85 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, на карантине находятся 4 641, а в стационаре - 239 человек.

Выздоровели 14 пациентов, активным носителем вируса является 71 человек.

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