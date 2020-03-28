В Грузии возросло число зараженных

В Грузии количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 85 человек.
Как сообщает грузинское бюро Report, на карантине находятся 4 641, а в стационаре - 239 человек.
Выздоровели 14 пациентов, активным носителем вируса является 71 человек.
В Грузии количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 85 человек.
Как сообщает грузинское бюро Report, на карантине находятся 4 641, а в стационаре - 239 человек.
Выздоровели 14 пациентов, активным носителем вируса является 71 человек.
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