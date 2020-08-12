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Report Georgia

В Грузии возросло число больных коронавирусом

В Грузии возросло число больных коронавирусом Число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 278 человек
В регионе
12 августа 2020 г. 11:27
В Грузии возросло число больных коронавирусом
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В Грузии выявлено еще 14 случаев инфицирования коронавирусом, 4 пациента были излечены и отправлены домой.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 278 человек, а число выздоровевших - 1 058 человек. Скончались 17 человек.

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 7 279 человек, на стационарном контроле - 279 человек.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı artdı

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