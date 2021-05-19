В Грузии восстанавливают дорогу до границы с Азербайджаном

В рамках проекта разрушенная часть дороги будет полностью восстановлена

В Грузии на 15-м километре автодороги Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи ведутся проектировочные и восстановительные работы.

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространил Департамент автодорог Грузии.

Дорога до границы с Азербайджаном пролегает по территории муниципалитета Сагареджо в Кахетинском регионе.

Восстановление дороги значимо и для комфорта местных жителей, и с туристической точки зрения. В рамках проекта разрушенная часть дороги будет полностью восстановлена, проложено асфальтобетонное покрытие и установлены дорожные знаки.

Работы по проекту, на который из госбюджета выделены 6,4 млн лари, будут завершены летом текущего года.