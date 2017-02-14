В Грузии восстановлен призыв на действительную военную службу

Тбилиси. 14 февраля. REPORT.AZ/ После восстановления министерством обороны Грузии призыва на действительную военную службу, ведомство 14 февраля вновь приняло солдат на военную службу.

Как сообщили грузинскому бюро Report из пресс-службы министерства, сегодня на военную службу было принято 140 молодых призывников.

Начальник генштаба минобороны Владимир Чачибая и другие высокопоставленные офицеры встретились с новобранцами.

По словам начальника генштаба, солдаты пройдут полную военную подготовку, примут участие в военных учениях.

В Грузии на действительную военную службу призываются лица в возрасте 18-27 лет. Срок военный службы 1 год. Призыв осуществляется два раза в год – весной и осенью.

Отметим, что летом 2016 года бывший министр обороны страны Тинатин Хидашели подписала приказ о ликвидации обязательного призыва на военную службу. А в ноябре прошлого года новый министр обороны Леван Изория восстановил призыв на действительную военную службу.