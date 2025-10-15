В Грузии ужесточаются наказания за нарушение правил проведения митингов

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 21:13
    В Грузии ужесточаются меры наказания за нарушение правил проведения собраний и демонстраций.

    Как сообщает местное бюро Report, соответствующий законопроект уже принят парламентом в первом чтении.

    Согласно проекту, сокрытие лиц под масками, оскорбление сотрудника правоохранительных органов, а также наличие у демонстрантов запрещенных предметов повлекут административную или уголовную ответственность.

    Серьезное наказание, как и в Европе, также последует за блокирование улиц, установку временных сооружений во время митинга и за действия, нарушающие общественный порядок.

    Согласно новым изменениям, при повторном совершении подобных действий предусмотрен административный арест и уголовная ответственность. Законодательную инициативу выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".

