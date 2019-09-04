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В Грузии уволились свыше 6 000 педагогов

В Грузии уволились свыше 6 000 педагогов

В Грузии свыше 6 000 педагогов отправлены на пенсию по собственному желанию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в своем выступлении в парламенте заявил кандидат на должность министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили.  

По его словам, педагоги данной категории получат премию в размере двухлетней зарплаты: "Это очень важная реформа. Государство обеспечит премией педагогов, решивших добровольно выйти на пенсию". 

Министр отметил, что будут предприняты дополнительные шаги в связи с новыми кадрами в сфере образования. 

М.Батиашвили заявил о завершении первого связанного со школьными реформами этапа  и добавил, что второй этап будет стартовать осенью. 

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