В Грузии уволились свыше 6 000 педагогов

В Грузии свыше 6 000 педагогов отправлены на пенсию по собственному желанию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в своем выступлении в парламенте заявил кандидат на должность министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили.

По его словам, педагоги данной категории получат премию в размере двухлетней зарплаты: "Это очень важная реформа. Государство обеспечит премией педагогов, решивших добровольно выйти на пенсию".

Министр отметил, что будут предприняты дополнительные шаги в связи с новыми кадрами в сфере образования.

М.Батиашвили заявил о завершении первого связанного со школьными реформами этапа и добавил, что второй этап будет стартовать осенью.