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    В Грузии убита семья армян

    Тела убитых были обнаружены не сразу, а по прошествии нескольких дней

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В селе Вачиан Ахалкалакского района Грузии  в собственном доме была обнаружена убитой семья армян – 37-летняя мать и трое детей 7, 16 и 18 лет. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, убитых обнаружил сосед. 

    Согласно предварительным данным, тела убитых были обнаружены не сразу, а по прошествии нескольких дней с момента убийства.

    Мать и дочери были убиты ударом тупого предмета по голове. Мальчик был задушен.

    Вещи в доме были перевернуты.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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