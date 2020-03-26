Выяснилась причина заражения беременной женщины коронавирусом в Грузии - ОБНОВЛЕНО

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Доставленная в Тбилиси с подозрением на коронавирус беременная женщина является близкой родственницей инфицированного 62-летнего жителя Марнеули.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, продолжаются работы по выявлению всех лиц, контактировавших с 62-летним пациентом.

Министр заявила, что беременная женщина проходит лечение в первой университетской клинике Тбилисского государственного медицинского университета.

Отметим, что первая тестовая проверка на наличие коронавируса у женщина дала положительный результат.

*** 16:49

В Грузии подтвердился факт заражения беременной женщины коронавирусом.

Как сообщает грузинское бюро Report, находящаяся на 22-й неделе беременности женщина доставлена из Болниси в Тбилиси.

Заболевание выявилось с помощью сделанного теста. Состояние женщины удовлетворительное.