Выяснилась причина заражения беременной женщины коронавирусом в Грузии - ОБНОВЛЕНО

Доставленная в Тбилиси с подозрением на коронавирус беременная женщина является близкой родственницей инфицированного 62-летнего жителя Марнеули.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По ее словам, продолжаются работы по выявлению всех лиц, контактировавших с 62-летним пациентом.
Министр заявила, что беременная женщина проходит лечение в первой университетской клинике Тбилисского государственного медицинского университета.
Отметим, что первая тестовая проверка на наличие коронавируса у женщина дала положительный результат.
*** 16:49
В Грузии подтвердился факт заражения беременной женщины коронавирусом.
Как сообщает грузинское бюро Report, находящаяся на 22-й неделе беременности женщина доставлена из Болниси в Тбилиси.
Заболевание выявилось с помощью сделанного теста. Состояние женщины удовлетворительное.