В Грузии стартовали военные учения "Дидгори 2025"
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 12:33
В Грузии стартовали командно-штабные учения национального уровня "Дидгори 2025".
Как сообщает грузинское бюро Report, церемония открытия учений прошла в Крцанисском объединенном военном центре.
По информации Министерства обороны, "Дидгори 2025" - это командно-штабные учения национально-стратегического уровня с компьютерной поддержкой. Планированием и проведением учений руководят Силы обороны Грузии.
Помимо Крцаниси, церемония открытия учений состоялась также в городе Сенаки - на базе 2-й пехотной бригады.
В учениях "Дидгори-2025" участвуют до 5000 представителей государственных органов, штабы расположены в 25 пунктах по всей Грузии, а сами учения включают 29 полевых компонентов.
