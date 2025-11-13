В Грузии стартовали военные учения "Дидгори 2025"

В Грузии стартовали командно-штабные учения национального уровня "Дидгори 2025".

Как сообщает грузинское бюро Report, церемония открытия учений прошла в Крцанисском объединенном военном центре.

По информации Министерства обороны, "Дидгори 2025" - это командно-штабные учения национально-стратегического уровня с компьютерной поддержкой. Планированием и проведением учений руководят Силы обороны Грузии.

Помимо Крцаниси, церемония открытия учений состоялась также в городе Сенаки - на базе 2-й пехотной бригады.

В учениях "Дидгори-2025" участвуют до 5000 представителей государственных органов, штабы расположены в 25 пунктах по всей Грузии, а сами учения включают 29 полевых компонентов.