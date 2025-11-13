Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Грузии стартовали военные учения "Дидгори 2025"

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 12:33
    В Грузии стартовали командно-штабные учения национального уровня "Дидгори 2025".

    Как сообщает грузинское бюро Report, церемония открытия учений прошла в Крцанисском объединенном военном центре.

    По информации Министерства обороны, "Дидгори 2025" - это командно-штабные учения национально-стратегического уровня с компьютерной поддержкой. Планированием и проведением учений руководят Силы обороны Грузии.

    Помимо Крцаниси, церемония открытия учений состоялась также в городе Сенаки - на базе 2-й пехотной бригады.

    В учениях "Дидгори-2025" участвуют до 5000 представителей государственных органов, штабы расположены в 25 пунктах по всей Грузии, а сами учения включают 29 полевых компонентов.

    военные учения "Дидгори 2025" Тбилиси Грузия
